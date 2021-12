Region Wallis

Chamonix, im Tal der Arve gelegen, wird vom 4810 m hohen Mont Blanc, dem höchsten Berg der Alpen, überragt. Seit 1924 in Chamonix die ersten Olympischen Winterspiele ausgetragen wurden, hat sich die …

Bauwerk in Chamonix

Bauwerk in Zermatt

Natur in Sixt Fer à Cheval

Exklusiv Grande Dixence Natur in Heremence Mit der 700 m langen Dammkrone und einer Mauerhöhe von 285 m ist das Wassersperrwerk von Grande Dixence am Ende des Val d’Hérémence die höchste Gewichtsstaumauer der Welt. 6 Mio. Kubikmeter Beton, …

Exklusiv Fondation Pierre Gianadda Museen in Martigny Die 1976 gegründete Stiftung ist bekannt für ihre hochkarätigen Wechselausstellungen, etwa zu Matisse, Renoir, Modigliani oder Monet. Der postmoderne Betonbau, der um die Reste einer Thermenanlage …

Exklusiv Saas-Fee Bauwerk in Saas Fee Lärchenholz-Stadel aus dem 17. und 18. Jh. erinnern an die Zeiten, als die Landwirtschaft noch Grundlage der Existenz war. Das Panorama der 18 Viertausender rund um das Saastal ist spektakulär. Die …

Exklusiv Vallée du Trient Bauwerk in Vernayaz Am Eingang des Tals rauscht der Bach Trient durch eine Schlucht von einzigartiger Wildheit und mündet bei Vernayaz in die Rhône.

Der Mont-Blanc-Express durchquert von Martigny ins französische …

Exklusiv Abtei St-Maurice Bauwerk in St. Maurice Das Kloster gilt als ältestes der Schweiz. Die Stiftskirche mit einem schönen Turm aus dem 11. Jh. verwahrt den bedeutenden Kirchenschatz, zu dem ein edelsteinbesetzter Reliquienschrein aus der …

Exklusiv Sion Bauwerk in Sion Zu Füßen zweier imposanter Felsen und eingebettet ins Rhônetal liegt diese von der Sonne verwöhnte Kleinstadt mit viel Kultur, schönen Häusern und französischem Flair. Die Innenstadt von Sion, …

Exklusiv Brig Bauwerk in Brig Die autofreie Innenstadt von Brig prägen schmucke Altstadtgässchen, Patrizier- und Kaufmannshäuser. Das Jesuitenkolleg mit der Kirche Spiritus Sanctus (1687 eingeweiht) besitzt eine reiche …

Exklusiv Bettmeralp Bauwerk in Bettmeralp Vom Rhônetal surrt eine Kabinenbahn auf den Sonnenbalkon der autofreien Bettmeralp. Gemütliche Holzchalets statt Hotelpaläste beherrschen die Szenerie. Nach dem Wandern bietet sich der Bettmersee zum …

Exklusiv Château de Chillon Bauwerk in Territet-Veytaux Das gewaltige Schloss mit seinen drei Innenhöfen, 25 verschachtelten Gebäudeteilen, Türmen, Zinnen und Erkern befindet sich in einmaliger Lage auf einem Felsvorsprung am See und ist das meistbesuchte …

Exklusiv Vevey Bauwerk in Vevey An der Uferpromenade von Vevey erinnert ein Denkmal an Charlie Chaplin, der seit Mitte der 1950er-Jahre hier lebte und 1977 in Vevey verstarb. Zusammen mit seiner Frau Oona ist er auf dem Friedhof im …

Exklusiv Adelboden Bauwerk in Adelboden Der Ort, heute für sein weitläufiges Skigebiet über mehrere Berge bekannt, war einst ein ärmliches Bauerndorf. Spuren des alten Adelboden finden sich in der Dorfkirche, die im 15. Jh. von den Bauern …

Exklusiv Jungfraujoch Natur in Wengen Top of Europe - und das Schweizziel schlechthin ist das Jungfraujoch mit dem höchstgelegenen Bahnhof Europas auf 3454 m. Besucher aus aller Welt fahren an 365 Tagen im Jahr mit der Jungfraubahn in …

Exklusiv Gruyères Bauwerk in Gruyeres Auf einem Hügel liegt das autofreie Bilderbuchdorf: mit Schloss und Stadtmauer, Marktplatz und Bürgerhäusern, die teilweise noch aus dem 15. Jh. stammen. Ein Rundgang durch den Schlossgarten und die …

Exklusiv Kiental Natur in Reichenbach Auf drei Seiten des kleinen Tschingelsees streben die Felswände steil gen Himmel, ringsum rauschen Wasserfälle zu Tal, darüber grüßen die firngleißenden Gipfelchen der mächtigen Blümlisalp: Das …