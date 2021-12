City guide Funchal

Weite Plätze, schmale Gassen, ganz viel Grün – und weithin zum Meer ausgerichtet: Madeiras Hauptstadt zeigt sich vielseitig, weltoffen, sympathisch und fröhlich. Funchal lebt vor allem vom Tourismus: Überall stehen Hotels und Restaurants. Dennoch hat die Hauptstadt viel authentisches Flair. Die Architektur ist überwiegend traditionell, Filialen großer Geschäftsketten gibt es kaum. Wie auf der ganzen Insel grünt und blüht es auch in der 100.000-Einwohner-Stadt überall. Sehr gepflegt und sauber ist sie zudem – wirkt dabei aber nicht steril, sondern bunt und quicklebendig. Nur an einigen Stellen haben die Brände vom August 2016 ihre Spuren hinterlassen. Mit dem Blumenfest (Festa da Flor) feiern die Madeirenser den Frühling: Blütenteppiche schmücken die Stadt, eine Ausstellung zeigt Madeiras Blumenvielfalt, beim Umzug defilieren blumig gekleidete Kinder und Erwachsene zu fröhlicher Musik. Beim Atlantik-Festival (Festival do Atlântico) gibt es an jedem Samstag im Juni ab 22.30 Uhr ein großes Feuerwerk am Hafen. Dann ist nicht nur die ganze Stadt auf den Beinen, es reisen auch viele Gäste von der ganzen Insel an. Atemberaubend komponiert ist das Silvesterfeuerwerk am Hafen – für viele Touristen ein Grund, den Jahreswechsel auf Madeira zu feiern.