Region Algarve

Die Küstenlinie der Algarve hat viele Gesichter. Grob lässt sie sich aber in Sandalgarve und Felsalgarve unterteilen. Im östlichen Teil der Region erstreckt sich die Sandalgarve, die in etwa von Quarteira bis Vila Real de Santo António an der Mündung des portugiesisch-spanischen Grenzflusses Guadiana reicht. Hier dominieren weite Dünenstrände, auch auf den der Küste vorgelagerten Inseln. Der größte Teil der Küstenlinie ist aber felsig. Hier hat die Natur wahrhaftige Kunstwerke geschaffen und der Region unverwechselbare Markenzeichen beschert. Es gibt sowohl von Felsen eingefasste Strandbuchten, zu denen man hinab klettern muss, als auch lange Strände, auf denen bizarre Felsbrocken wie Skulpturen empor ragen. In vielen vom Wasser ausgewaschenen Felsmassiven öffnen sich Grotten, die teils vom Meer aus zugänglich sind. Albufeira, Carvoeiro (bei Lagoa), Praia da Rocha (bei Portimão) und Lagos zählen zu den Orten, die mit den faszinierendsten Formationen aufwarten.