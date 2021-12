Region Peloponnes

Natur in Killini

Museen in Archea Olympia

Im Nordosten der Navarino-Bucht residierte in mykenischer Zeit der König Nestor. Was man in den Ruinen seines Palastes und dem benachbarten Kuppelgrab fand, ist im Museum von Chora ausgestellt. …

Bauwerk in Pylos

Exklusiv Patras Bauwerk in Patra Am Karnevalssonntag lockt der Faschingsumzug Zehntausende Besucher nach Patras. Die Stadt am gleichnamigen Golf ist mit ihrem Hafen, in den die meisten Autofähren aus Italien einlaufen, das Tor nach …

Exklusiv Bassae Museen in Andritsena Den Apollontempel von Bassae (Vasses) soll der Baumeister des Athener Parthenon, Iktinos, errichtet haben. Er kombinierte hier erstmals dorische Säulen mit korinthischen und ionischen Stilelementen. …

Exklusiv Messene Museen in Mavrommati Die Reste der antiken Stadt Messene liegen am Ithomi-Berg, eingebettet in eine grandiose Landschaft. Die 8 km lange, weitgehend intakte Stadtmauer verläuft am Talschluss, dahinter öffnet sich die …

Exklusiv Koroni Bauwerk in Koroni Die Umgebung Koronis mit ihren Zitronen- und Ölbäumen, Weingärten und Palmen gleicht einem Paradiesgarten. Sogar die venezianische Burg auf dem von alten Häusern umringten Hügelkamm wirkt friedlich. …

Exklusiv Mystra Bauwerk in Sparti Auf einem Hügel am Saum des Taigetos-Gebirges hatten Kreuzritter Anfang des 13. Jh. eine Burg errichtet. Am Fuß des Burgberges entstand in der Folgezeit die Stadt Mystra, Residenz byzantinischer …

Exklusiv Mani Natur in Areopoli Solche Dörfer wie auf der felsenreichen Mani gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Rechteckige Türme aus unverputztem Bruchstein ragen bis zu 20 m hoch in den Himmel. Oft stehen sie dicht an dicht …

Exklusiv Ossios Loukas Bauwerk in Stirio Groß, einsam und uralt: Ossios Loukas wirkt wie ein Kloster aus einem Bilderbuch und steht seit 1990 auf der UNESCO-Liste. Die Hauptkirche birgt den Sarkophag des Eremiten Lukas von Steiris.

…

Exklusiv Mykene Museen in Mykines Die Burg von Mykene und ihre Kunstschätze gaben einer ganzen Kulturepoche den Namen. Bereits im 16. Jh. v. Chr. gab es königliche Schachtgräber. Der Palast kam 200 Jahre später hinzu. Die heute noch …

Exklusiv Nauplia Bauwerk in Nafplio Die Altstadt von Nauplia wird von klassizisitischen Stadtpalais geprägt. Diese sind der Episode Nauplias als griechischer Hauptstadt (1829-34) während der Regentschaft König Ottos von Bayern zu …

Exklusiv Alt-Korinth Museen in Arhea Korinthos Auf dem Ausgrabungsgelände des antiken Korinth zeigt das Archäologische Museum korinthische Vasen des 7./6 Jh. v. Chr., die üppig mit Greifen und anderen Fabelwesen geschmückt sind. Im Freien ragen …

Exklusiv Monemvassia Bauwerk in Monemvassia Monemvassia, das auf einem 1700 m langen und 300 m breiten Felsen thront, war einst Zankapfel der Völker. Die Venezianer herrschten hier 1464-1540 und 1690-1715. Die von ihnen Malvasia genannte Stadt …

Exklusiv Epidauros Museen in Ligourio Das Asklepios-Heiligtum von Epidauros, einer der bedeutendsten Heil- und Kultorte der Antike, umfasste Tempel, Hospitäler und Sportstätten. Bauteile des runden Tholos, der Säulenhalle des Abaton und …

Exklusiv Didima Natur in Didima Als Wunder der Natur gelten die beiden Dolinen am Rande von Didima. Durch den Einbruch von Karsthöhlendecken entstanden in der hinter dem Dorf aufragenden Bergflanke Krater von 100 m Durchmesser und …

Exklusiv Ägina (Insel Ägina) Natur in Egina Bei der Fahrt zur Insel Ägina sieht man schon vom Schiff aus die 8 m hohe Säule des archaischen Apollontempels auf einem Hügel über dem Ort Ägina. Unten am Hafen steht die Nikolaus-Kapelle. In den …

Exklusiv Piräus Bauwerk in Pireas Seit dem Altertum ist Piräus (Pireas) der Hafen von Athen. Heute gilt er als größtes Passagier-Terminal Europas. Von der Hauptstadt ist er mit der Metrolinie 1 zu erreichen. Am Fähr- und Handelskai …

Exklusiv Griechische Agora Museen in Athen In der Antike wurde hier diskutiert und Politik gemacht. Sokrates und Platon spazierten wohl philosophierend um den 415 v. Chr. geweihten Hephaistos-Tempel, heute der besterhaltene Griechenlands. …

Exklusiv Akropolis Museen in Athen Schon in der Jungsteinzeit war die Akropolis Burgberg, später Sitz der mykenischen Könige, dann Tempelbezirk. 480 v. Chr. hatten die Perser die Akropolis verwüstet, doch im selben Jahr errangen die …

Exklusiv Athen Bauwerk in Athen Athen, die griechische Hauptstadt (664.000 Einw.), ist Wiege antiker Kunst und Kultur, und zugleich eine Metropole mit lebendiger Kreativszene. Im Akropolis-Museum stehen Götterstatuen mit Blick auf …

Exklusiv Archäologisches Nationalmuseum Museen in Athen Star der fulminanten Antikensammlung ist die Bronzestatue des Poseidon oder Zeus von 460 v. Chr. Sie wurde aus den Gewässern am Kap Artemision geborgen. Der Gott federt in eleganter Schrittstellung …

Exklusiv Panathenäisches Stadion Unterhaltung in Athen Das Stadion wurde im Jahr um 330 v. Chr. in einer Senke zwischen zwei Hügeln angelegt. Es war Schauplatz der großen Panathenäischen Spiele. Herodes Atticus ließ die Arena 140 n. Chr. ausbauen, für …

Exklusiv Amfiareion Museen in Kalamos/Oropos An diesen lieblichen, von Kiefern eingehüllten Kultort reisten in der Antike Kranke, um mit Beistand des Heroen Amphiaraos Heilung zu finden. Vor dem zu Beginn des 4. Jh. v. Chr. erbauten Tempel, …