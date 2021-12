City guide Rennes

Klassizistische Bauten aus Tuffstein und Granit verleihen der bretonischen Hauptstadt ein kühles Äußeres, elegante Boutiquen und schicke Restaurants sorgen für Glanz. Die Universitätsstadt Rennes bietet eine vielfältige Kunst- und Kulturszene. Besonders beliebt sind ›Les Transmusicales‹ (Dezember), ein Festival moderner Musik, ›Les Tombées de la Nuit‹ (Juli), ein Straßenfest mit Musik, Tanz, Theater, und das ›Festival Gourmand‹ (September), bei dem die besten Küchenchefs Spezialitäten kredenzen. In der Altstadt ist das für die Bretagne so typische Fachwerk nur vereinzelt in den Gassen zwischen der Kathedrale und den Portes Mordelaises zu finden. Ursache war ein Brand von 1720, der das Zentrum verwüstete und dem Architekten Jacques Gabriel volle Auftragsbücher bescherte. Dieser verlieh Rennes ein klassizistisches Antlitz.