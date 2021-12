City guide Frankfurt

Die kühne Skyline kennzeichnet Frankfurt als Zentrum der Finanzen, doch die Weltstadt hat nicht nur Sinn für Geld und Kommerz, sondern auch für Kunst, Kultur, Gemütlichkeit. Auf den ersten Blick mag Frankfurt (725.000 Einwohner) als unterkühlte Zentrale der Banker und Börsianer erscheinen, die sich in ihren verspiegelten Hochhauspalästen verstecken. Aber neben den Wolkenkratzern in der City hat sich eine heimelige Atmosphäre erhalten, die fast dörflich anmutet. So pflegen die Frankfurter in den alteingesessenen Apfelweinlokalen eine provinzielle und weltoffene Gemütlichkeit. Goethes Geburtsstadt widmet sich außerdem mit großer Inbrunst der Kulturförderung: Frankfurts Museumslandschaft ist bunt gefächert und hochklassig.