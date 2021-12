City guide Düsseldorf

Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt brilliert mit Mode und Design, Kö und Altstadt, Kunst von Beuys & Co. und schrägen Bauten von Frank Gehry im Medienhafen. Das Dorf an der Düssel, 1135 erstmals erwähnt und 1288 zur Stadt erhoben, war ab dem 16. Jahrhundert Residenz des Herzogtums Jülich-Berg. Im 19. Jahrhundert gehörte Düsseldorf zu Preußen und wuchs als Industriestandort ins Große. Das 20. Jahrhundert verlieh ihm den Titel Beamtenstadt, doch steif oder langweilig ging es nicht zu. 1949 wurde die Igedo, die erste Modefachmesse der Welt, ins Leben gerufen. Ab 1961 lehrte Joseph Beuys an der Kunstakademie, seine Aktionskunst brachte Weltruhm. Noch heute ist Düsseldorf (630.000 Einwohner) eine Stadt der jungen Kunst, der Mode, der Designer und Werbeagenturen. Die Rheinuferpromenade und der Medienhafen haben die Altstadt in grandioser Weise zum Fluss geöffnet und ihren unbekümmert schönen Charakter ins Luftige, Moderne gesteigert. Schicke Bürohäuser und Hotels blicken übers Wasser, auf grüne Inselchen und Sandstrände.