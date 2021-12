City guide Dresden

Schätze der Weltkunst und Architektur bietet die sächsische Hauptstadt zwischen Brühlscher Terrasse und Frauenkirche, Residenzschloss und Zwinger, Albertinum und Semperoper. Seit dem Wiederaufbau der Frauenkirche erstrahlt das Elbpanorama Dresdens (553.000 Einwohner) wieder so anmutig wie auf den Gemälden von Bernardo Bellotto gen. Canaletto (1697-1768), die in der Gemäldegalerie Alte Meister ausgestellt sind. Die prächtigen Fassaden und stolzen Kuppeln stehen für den Überlebenswillen einer Stadt, die als Symbol der Kriegszerstörung in die Geschichte einging.