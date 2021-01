Ein besonderes Danke für Pannenhelfer Pfarrhofer Gerhard

„Unfall in Zell an der Pram“ – mit dieser Information machte sich ÖAMTC-Pannenhelfer Gerhard Pfarrhofer kürzlich auf dem Weg. Es war einer seiner letzten Arbeitstage. Seit 28 Jahren ist Gerhard vom Schärdinger Stützpunkt als Gelber Engel im Einsatz – und das mit großartigem Engagement. Nun hängt er seine gelbe Jacke an den Nagel und verabschiedet sich in die wohlverdiente Pension.

Vor Ort angekommen erwartete Gerhard Pfarrhofer jedoch kein Fahrzeug, das abgeschleppt werden sollte, sondern zwei Polizisten von der Polizeiinspektion Riedau. Es gab keinen Unfall, es war ein Vorwand, um sich bei Gerhard für die tolle Zusammenarbeit zu bedanken – natürlich war dies mit der ÖAMTC-Einsatzzentrale und dem Stützpunktleiter abgesprochen. Eine tolle Geste der Polizisten!

Gerhard Pfarrhofer war und ist ein Gelber Engel aus Leidenschaft. Mit großem Engagement sorgte er sich um die Mitglieder und deren Problemen mit ihren Fahrzeugen – vor allem der Schmäh kam dabei nie zu kurz. Viele von ihnen bedankten sich im Nachhinein nochmals schriftlich, telefonisch oder persönlich bei ihm. Es ist wirklich schade, dass sich Gerhard in die Pension verabschiedet, aber das gesamte Team des ÖAMTC Oberösterreich wünscht ihm alles, alles Gute.