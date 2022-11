Seit 1961 kamen 86.000 Menschen im Straßenverkehr ums Leben

Nach wie vor stellen Verkehrsunfälle die zwölfthäufigste Todesursache weltweit dar. Laut Schätzungen der WHO kommen dabei jährlich immer noch rund 1,3 Millionen Menschen ums Leben. In ärmeren Regionen der Welt ist das Risiko, in einem Verkehrsunfall zu sterben, dreieinhalb Mal so hoch, wie in Ländern mit hohem Einkommen. Auf Initiative der Vereinten Nationen wird daher jeden dritten Sonntag im November der Weltgedenktag für Straßenverkehrsopfer mit dem Ziel begangen, für mehr Toleranz und Rücksichtnahme zu werben.

Seit Beginn der Erfassung von Verkehrsunfällen in Österreich im Jahr 1961 kamen mehr als 86.000 Menschen im Straßenverkehr ums Leben. Blickt man auf die Altersstruktur, ist festzustellen, dass bei den 15- bis 29-Jährigen weltweit jedes siebte Todesopfer auf einen Verkehrsunfall zurückzuführen ist – in Österreich sogar fast jedes Sechste, was in der Altersgruppe die zweithäufigste Todesursache darstellt (Quelle: Statistik Austria).