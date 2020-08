Was tun, wenn die Fluglinie die Rückerstattung nach annullierten Flügen verzögert?

In den vergangenen Wochen wandten sich zahlreiche Mitglieder an die ÖAMTC-Rechtsberatung, um sich bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche unterstützen zu lassen. Laut europäischer Fluggastrechte-Verordnung sind Airlines dazu verpflichtet, Ticketpreis samt Steuern und sonstigen Abgaben innerhalb von sieben Tagen ab Mitteilung der Annullierung zurückzuerstatten. Das gilt sowohl für europäische Fluglinien als auch für Flüge außerhalb der EU, die in einem EU-Land starten. Angesichts der hohen Anzahl an Anträgen ist es für den Club verständlich, dass die 7-Tage-Frist derzeit nicht eingehalten werden kann. Die Abwicklung darf aber auch nicht unnötig in die Länge gezogen werden. Momentan dauern Rückerstattungen von Airlines mindestens drei Monate, teilweise warten die Kunden bis zu sechs Monate auf ihr Geld.