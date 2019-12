Reisen im Jahr 2020: Diese Neuerungen sind zu erwarten

Ein wichtiges "To do" für alle, die 2020 verreisen wollen: Jetzt noch rasch einen Blick in den Reisepass werfen. Denn 2020 gilt in Österreich als das "Megapassjahr": Jeder sechste österreichische Reisepass verliert seine Gültigkeit. Betroffen sind in Summe etwa eine Million Reisepässe. Wer bis März wartet, um einen neuen Pass beim Magistrat oder bei der Bezirkshauptmannschaft zu beantragen, muss mit langen Wartezeiten rechnen. Besser man nutzt die antragsschwächeren Monate Dezember 2019 bis Februar 2020 – in diesem Zeitraum ist die Ausstellung des neuen Reisepasses laut Innenministerium binnen weniger Tage gewährleistet.