Die Promillegrenzen in Europa

Lenker, die mehr Alkohol im Blut haben als erlaubt, müssen mit teils hohen Strafen rechnen. In Deutschland und Italien beginnen die Strafrahmen bei 500 bzw. 535 Euro. In Italien bezahlt man für einige Delikte außerdem nachts zwischen 22 und 7 Uhr um ein Drittel mehr.



Die Schweiz setzt ihre Strafen bei Alkoholdelikten bei umgerechnet 545 Euro an, Slowenien bei 300 Euro und die Slowakei bei 200 Euro.

Mehr Infos zu den Promillegrenzen finden Sie in der ÖAMTC Länder-Info