Wähle in der ÖAMTC easy way App ein E-Moped in der Übersichtskarte aus und starte die Miete in dem du auf den Button „Miete Starten“ drückst. Sobald du die Miete des E-Mopeds über die Mobile App bestätigt hast, schaltet sich das Display am E-Moped an, die Blinker des E-Mopeds leuchten kurz auf und das Top-Case wird entsperrt.