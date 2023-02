Zuschlag für die ÖAMTC-Flugrettung in Burgenland

Neben der Weiterführung von Christophorus 16 in Oberwart war die Errichtung eines zusätzlichen Stützpunktes im nördlichen Burgenland Teil der Ausschreibung und damit Voraussetzung für die Erteilung des Zuschlages. Die Verhandlungen über ein entsprechendes Grundstück im Raum Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) sind mittlerweile so weit gediehen, dass - wenn alle Genehmigungen erteilt sind - noch vor dem Sommer mit dem Bau begonnen werden kann. Der neue Notarzthubschrauber mit dem Rufzeichen Christophorus 18 wird damit voraussichtlich sogar noch 2023 abheben.