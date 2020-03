Schnelle Reparatur

Am vergangenen Freitag erreichte die HeliAir von einem Safran Netzwerk Kunden ein „Hilferuf“ aus der Türkei. Das Unternehmen betreibt in Ayder zwei Hubschrauber, die zum Heliskiing eingesetzt werden.

An einem dieser Hubschrauber wurde der Impeller des Triebwerkes durch einen Stein, oder einen anderen harten Gegenstand beschädigt. In enger Absprache mit Safran, klärten die Verantwortlichen der HeliAir, dass der Schaden direkt vor Ort repariert werden könne. Techniker Christoph Schweighofer wurde kurzer Hand über das Wochenende nach Ayder entsandt, um die Reparatur durchzuführen. Unmittelbar am Stützpunkt konnte er die Beschädigung laut der Vorgabe von Safran beheben und der Kunde konnte seinen Hubschrauber wieder zum Heliskiing einsetzten.