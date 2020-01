ÖAMTC-Flugrettung: Im Einsatz für Österreich

Die Crews der ÖAMTC-Flugrettung hoben im vergangenen Jahr zu 18.921 Einsätzen ab. Mit durchschnittlich 52 Einsätzen pro Tag war die Christophorus-Flotte 2019 so gefragt wie noch nie. 2019 stieg auch die Anzahl der nächtlichen Einsätze auf 870. Mit einem 24-Stunden-Stützpunkt sowie drei weiteren Stützpunkten mit ausgeweiteten Dienstzeiten bis in die Nachtstunden verfügt die ÖAMTC-Flugrettung über die größte Nachtflugerfahrung in Österreich.