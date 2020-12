ÖAMTC-Flugrettung: Alpin 2 in Sölden im Einsatz

Da die Straße nach Sölden seit Samstagabend 20 Uhr gesperrt ist, hat die Alpin 2 Crew nach Rücksprache mit der Landesleitstelle Tirol gemeinsam mit dem Roten Kreuz Sölden während der Nachtstunden die Notfallversorgung der Region sichergestellt. Auch den ganzen Sonntag über stand die Crew im Bedarfsfall auch bodengebunden für Einsätze zur Verfügung.

Da zudem am Sonntag ab 6 Uhr Früh die Stromversorgung unterbrochen war, unternahm Alpin 2 am Sonntagvormittag im Auftrag der Tinetz eine Leitungsbefliegung. Im Zuge dieser wurden auch die Bäume im Nahbereich der Leitung vom Schnee befreit. Hier war es wichtig schnell zu handeln, da die Schneelast durch den Regen massiv zugenommen hatte und das kurze Wetterfenster genutzt werden musste, um weitere Schäden durch umstürzende Bäume an den Leitungen zu verhindern.

Auch am heutigen Montag ist das hintere Ötztal nach wie vor von der Umwelt abgeschlossen. Die Alpin 2 Crew nutze eine kurze Wetterverbesserung, um einen praktischen Arzt nach Sölden einzufliegen. Zudem wurde eine Frau nach einem internistischen Notfall, nachdem sie die ganze Nacht durch die Crew betreut wurde, ins Krankenhaus nach Zams geflogen.