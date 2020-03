ÖAMTC-Flugrettung: 345 Einsätze in der vergangenen Woche

Auch in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und einem auf ein Minimum heruntergefahrenen öffentlichen Leben kommt es zu medizinischen Notfällen. "Daher sind alle unsere 16 Notarzthubschrauber in Vollbetrieb", sagt Reinhard Kraxner, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung. Obwohl das Einsatzgeschehen in Summe ein wenig zurückgegangen ist, starteten die gelben Helikopter seit 14. März immerhin zu 345 Einsätzen, 40 davon in den Quarantänegebieten.