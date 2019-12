ITH: 2 Einsätze bei Dunkelheit

Zu zwei Einsätzen bei Dunkelheit kurz hintereinander wurde der in Wiener Neustadt stationierte ITH (Intensivtransporthubschrauber) Sonntag (29.12.2019) am Abend bzw. in der Nacht gerufen.

Bei Biedermannsdorf war ein mit Obst und Gemüse beladener Lkw von der Fahrbahn abgekommen, über die Böschung gekippt und auf der Seite liegen geblieben. Der Lenker und die Beifahrerin wurden von der Feuerwehr aus der Fahrerkabine befreit. Die Frau wurde vom ITH ins Krankenhaus nach Baden geflogen, der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Anschließend wurde der ITH nach Payerbach gerufen. Nach einem internistischen Notfall wurde hier ein Mann vom Notarzt versorgt und zum Flug in ein Krankenhaus nach Wien auf dem Sportplatz an die Crew des ITH übergeben.