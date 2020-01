Einsatz am Mölltaler Gletscher

Am späten Vormittag des 22. Jänners wollte ein Ehepaar von der Bergstation am Mölltaler Gletscher zum Gipfel der 3.105 Meter hohen Baumbachspitze aufsteigen. Dabei rutschte die Frau am eisigen Untergrund aus und stürzte im steilen Gelände ab. Sie versuchte zunächst noch mit den Händen und Skischuhen Halt zu finden, allerdings ohne Erfolg. Erst nach rund 200 Metern gelang es ihr, den Sturz zu stoppen.

Der Ehemann verständigte sofort die Liftgesellschaft über den Unfall. Der anwesende Betriesleiter und der Pistendienst der Polizei setzten die Rettungskette in Gang. Die C7-Crew konnte die glücklicherweise nicht allzu schwer verletzte Frau mittels Tau bergen und zum Zwischenlandeplatz fliegen. Dort wurde sie vom Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus Lienz geflogen.