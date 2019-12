Drei Verletzte bei Explosion in Wohnhaus im Bezirk Horn

Drei Verletzte, darunter einen Schwerverletzten, hat es am Freitagvormittag, 27. Dezember 2019, in Niederösterreich bei einer Explosion im ersten Stock eines Wohnhauses in der Gemeinde Rosenburg-Mold (Bezirk Horn) gegeben. Der schwer verletzte 27-jährige Familienvater wurde vom Roten Kreuz Horn und vom Team des Notarzthubschraubers Christophorus 2 vor Ort stabilisiert und anschließend ins AKH nach Wien geflogen. Die Mutter und das zwei Wochen alte Kind wurden ins Universitätsklinikum Krems gebracht.

