Am 3. März 2021 wurde Christophorus 7 zu einem Einsatz am Großglockner, dem höchsten Berg Österreichs, alarmiert: Auf dem sogenannten "Sattele" (Gemeinde Heiligenblut) wurde ein 27-Jähriger an Knie und Oberschenkel verletzt, nachdem ein anderer Bergsteiger auf ihn gestürzt war. Der Patient wurde in 3.700 Metern Höhe mittels Taubergung gerettet und ins Krankenhaus Schwarzach geflogen.