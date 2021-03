C5 bundeslandübergreifend im Einsatz

Am gestrigen Sonntag, 28. Februar 2021, wurde der in Zams stationierte Christophorus 5 ins benachbarte Vorarlberg alarmiert. Beim Aufstieg zu den „Drei Türmen“ in der Drusenfluhgruppe im Vorarlberger Montafon erlitt ein Skitourengeher auf etwa 2.700 Metern Seehöhe einen Herzinfarkt. Da Christophorus 8 gerade bei einem anderen Einsatz war, wurde durch die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle Feldkirch kurzerhand C5 alarmiert. Nach der Erstversorgung unmittelbar am Notfallort wurde der Patient ins Herzkatheterlabor im LKH Feldkirch geflogen.