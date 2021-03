C33: Verlegungsflug für Neugeborenes

Um die Versorgung von Früh- und Neugeborenen in Österreich besser unterstützen zu können, wurde der ÖAMTC-Intensivtransporthubschrauber, Christophorus 33, unlängst mit einem eigenem Transportinkubator ausgerüstet. Vor wenigen Tagen kam dieser erstmalig zum Einsatz: Ein Neugeborenes bekam kurz nach der Geburt im Krankenhaus Hainburg schwerwiegende Atemstörungen. Das Team erkannte sofort die Notfallsituation, leitete die entsprechenden lebensrettenden Maßnahmen ein und alarmierte Christophorus 33 mit dem Transportinkubator. Der Bub wurde zur Kinderintensivstation des Landesklinikums Mistelbach geflogen.

Der Transportinkubator ist, speziell was Funktionalität und Gewicht betrifft, an den Einsatz im Hubschrauber angepasst. Im Inneren des mobilen Inkubators werden die lebensnotwendigen Umgebungsbedingungen für Neugeborene hergestellt, damit Babys auch während eines Fluges in ein spezialisiertes Kinderzentrum optimal versorgt sind.