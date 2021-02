C2: Boden-Einsatz für die Crew

Manchmal macht das schlechte Wetter dem Rettungsflug mit dem Hubschrauber einen Strich durch die Rechnung. In Krems kommt dann das Team von Christophorus 2 mit dem eigens für solche Fälle angeschafften Notarzt Einsatz Fahrzeug (NEF). So auch am Mittwoch, den 17. Februar 2021 vormittags, als es galt, einen etwa 50-jährigen Arbeiter nach einem Arbeitsunfall zu retten. Der Mann war auf einer Baustelle vier Meter in die Tiefe gestürzt. Das besondere war, dass sich der Unfallort ca. 20 Meter unter dem Straßen-Niveau befand. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz aus Langenlois und den Feuerwehren aus Straß/Straßertal und Langenlois wurde der Patient aus der Tiefe gerettet. Im Anschluss wurde er mit schweren Bein-, Becken- und Wirbelsäulenverletzungen ins Universitätsklinikum Krems gebracht.