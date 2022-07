C2: 2022 schon 1.000. Einsätze

Der in niederösterreichischen Gneixendorf stationierte ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 2 wurde heute, 26. Juli 2022, zu seinem 1.000 Einsatz im heurigen Jahr alarmiert. Dabei handelte es sich um einen Sekundäreinsatz: Pilot Gerold Hofbauer, Flugrettungsarzt Dr. Günther Frank und Flugretter Hubert Maglock flogen eine Herzinfarkt-Patientin vom Krankenhaus Gmünd ins Krankenhaus Krems. Die 76-Jährige hat den Transport in der Luft gut überstanden und und konnte an der Kardiologie Krems rasch weiterbehandelt werden.