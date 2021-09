C11: Einsatz Nummer 1.000

Am 9. September 2021 wurde der in Klagenfurt stationierte ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 11 zu seinem 1.000 Einsatz im heurigen Jahr alarmiert. Dabei handelte es sich um einen besonders dramatischen Notfall: Bei Mäharbeiten stürzte ein 70-Jähriger in der Nähe von Lavamünd mit seinem Rasenmäher-Traktor ab. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass das Team von Christophorus 11 noch vor Ort eine Notoperation (Lungenpunktion) durchführen musste. Danach wurde der Patient ins Klinikum Klagenfurt geflogen.