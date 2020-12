Ein wesentlicher Punkt für die Inbetriebnahme des Christophorus-Stützpunkts in St. Michael war die Umsetzung der „ArbeitnehmerInnenschutzverordnung Verkehr 2017“ (AVO-Verkehr 2017). Diese brachte – im Vergleich zu früheren Ausschreibungen, an denen die ÖAMTC-Flugrettung teilgenommen hatte – wesentliche Änderungen im Genehmigungsverfahren mit sich, die umfangreiche Vorbereitungsarbeiten notwendig machten. Die Umsetzung dieser Verordnung ist verpflichtend, doch die Herangehensweise der Luftfahrtunternehmen alles andere als einheitlich. In Zusammenarbeit mit dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat hat die ÖAMTC-Flugrettung daher ein entsprechendes Verfahren entwickelt, das mittlerweile vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie als Best-Practice-Beispiel geführt wird. Die von der ÖAMTC-Flugrettung ausgearbeiteten Checklisten samt Dokumentation unterstützen künftige Antragsteller, alle für eine Einreichung notwendigen Unterlagen und Anforderungen möglichst einfach, rasch und klar strukturiert abzuarbeiten.