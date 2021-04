ÖAMTC und Easelink: Partnerschaft zur Weiterentwicklung der Ladeinfrastruktur

Mitten in der E-Mobilitätswende arbeiten die innovativsten Automobilhersteller an der Einführung neuer Generationen hochautomatisierter E-Fahrzeuge mit autonomen Funktionen für das Fahren und auch Laden. Sobald das E-Fahrzeug autonom am Parkplatz einparkt, muss auch autonom geladen werden.

Eine besonders erfolgsversprechende Ladetechnologie, die vollautomatisch funktioniert, ist Matrix Charging, entwickelt von Easelink. Das System besteht aus einer Fahrzeugeinheit am Fahrzeugunterboden, dem Matrix Charging Connector, und einer Infrastruktureinheit am Parkplatz, dem Matrix Charging Pad.

Sobald das Fahrzeug auf dem Parkplatz über dem Pad parkt, senkt sich der Connector vom Fahrzeugunterboden ab, verbindet sich mit dem darunterliegenden Pad und das Fahrzeug wird durch die konduktive Verbindung automatisch geladen. Das Pad kann bündig in die Parkplatzoberfläche eingelassen werden und ist mit einer Überfahrbarkeit von Radlasten bis zu 2500 kg besonders robust und eignet sich auch für die Outdoor Anwendung bei allen Witterungseinflüssen.

Der ÖAMTC als führender Mobilitätsclub testet und bewertet unter anderem auch zukünftig am Markt verfügbare Lösungen für autonomes Laden von Elektrofahrzeugen.