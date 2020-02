Das ÖAMTC Drohnen-Quiz

Die Anzahl der verkauften Drohnen steigt seit Jahren kontinuierlich an. Auch die Einsatzgebiete der unbemannten Fluggeräte werden immer vielfältiger. Was weißt du über Medikamentenlieferungen per Lufttransport, trainierte Greifvögel zur Drohnenabwehr und neuartige Sportarten mit ferngesteuerten Quadrokoptern?