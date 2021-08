Datenschutzerklärung Studentenwettbewerb

Der ÖAMTC* verarbeitet Ihre im Rahmen der Auslobung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten (Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Matrikelnummer, Studienbestätigung) zum Zweck der Durchführung des Wettbewerbs. Diese Daten werden grundsätzlich für 3 Jahre gespeichert. Die Datenverarbeitung durch den ÖAMTC basiert auf den Auslobungsunterlagen, insbesondere den Teilnahmebedingungen, sowie den berechtigten Interessen des ÖAMTC (Abwicklung und Dokumentation des Wettbewerbs). Ohne Bereitstellung der notwendigen Daten ist eine Teilnahme an der Auslobung nicht möglich.

Name, E-Mail-Adresse und Matrikelnummer werden bei Teilnahme an der begleitenden Lehrveranstaltung zwecks Zeugnisausstellung mit der Technische Universität Wien ausgetauscht. Eine Anmeldung zur Lehrveranstaltung bzw. etwaige Mitbelegung erfolgt seitens der Teilnehmer freiwillig und eigenständig, sodass ggf. die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Technischen Universität Wien zu beachten sind.

Die Gewinnerteams werden mit Vornamen und Nachnamen im Internet (www.oeamtc.at) und in Medienaussendungen (Presseaussendungen, Einbindung in das ÖAMTC-Presseportal unter www.oeamtc.at/presse) veröffentlicht.

Die Gewinnerteams werden im Anschluss an die Abschlussveranstaltung um Bekanntgabe einer Bankverbindung zwecks Überweisung der Prämierung gebeten.

Die Daten der Gewinner (Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer falls vorhanden, Bankverbindung) werden zur weiteren Bearbeitung und Auszahlung der Prämierungen gegebenenfalls an die zuständigen Landesvereine des ÖAMTC** weitergegeben.

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden Daten sowie auf Berichtigung und Löschung der Daten. Sie können ferner die Datenverarbeitung einschränken lassen und Widerspruch dagegen (Direktmarketing) erheben sowie die Übertragung der von Ihnen bereit gestellten Daten an andere Verantwortliche verlangen und erteilte Einwilligungen jederzeit widerrufen. Diese Rechte können Sie schriftlich an ÖAMTC, Datenschutz, Baumgasse 129, 1030 Wien oder per E-Mail an datenschutz@oeamtc.at ausüben. Darüber hinaus haben Sie das Recht, bei Bedenken gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzubringen.

* Österreichischer Automobil-, Motorrad und Touring Club, Baumgasse 129, 1030 Wien, ZVR 730335108

** ÖAMTC Landesverein WNB