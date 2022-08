Maxi Cosi Pebble Pro i-Size

Die Pebble Pro i-Size ist eine unverzichtbare Babyschale, da es möglich ist, sie dank ISOFIX-Basisstation ganz einfach und sehr bequem im Auto zu befestigen. Der Pebble Pro i-Size wird mit nur einem Klick auf die Basis gesetzt, akustische und optische Signale bestätigen Dir die korrekte Installation. Das innovative, einfach zu handhabende Gurtsystem bleibt beim An- und Abschnallen geöffnet, so dass Dein Kind in Sekundenschnelle hineingelegt und herausgenommen werden kann.

Bedienkomfort: