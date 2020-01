Treuereise Südschweden 2020

Hotel Best Western Plus Bromma*** in Stockholm/Bromma

Im Norden – im Vorort Bromma gelegen bietet das Hotel 341 Zimmer - ACHTUNG: Keine Barzahlung von Nebenkosten im Hotel möglich (nur mit Bankomat- oder Kreditkarte!!!)

Die zeitgemäßem Komfort-Zimmer bieten Badezimmer (Dusche) & getrenntes WC, Haartrockner, Direktwahl Telefon, TV, Radio, gratis W-Lan sowie Fitness & Wellness Bereich (tw. geben Gebühr), Lobby 24h, Bar, Restaurant.