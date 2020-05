Treuereise Rumänien 2021

Hotel Continental Forum****

Das Hotel liegt zentral in Oradea – am Ufer des Flusses Crisul Repede (auf Deutsch: Schnelle Kreisch), sodass Sie die Altast in ca. 10 Minuten zu Fuß erreichen können. Neben einem Restaurant und einem Nightclub gibt es sogar ein Außenpool mit Thermalwasser. Bar/Lounge, Coffeeshop/Café sowie WLAN-Internetzugang in den öffentlichen Bereichen. Die rund 150 Zimmer des Hotels sind ebenfalls gut ausgestattet – Bad/Dusche, WC, kostenpflichtige Minibar, Flat-TV sowie kostenloses WLAN.