1.Tag: Flug von Wien nach Larnaca. Nach der Ankunft Transfer in das Hotel Park Beach ***

2.Tag: Der heutige Ausflug beginnt mit einer Fahrt zur Akropolis von Kourion. In Folge besuchen wir den Biogarten von Christos, wo wir zu einem frischen Natursaft aus Zitrusfrüchten eingeladen sind. Nach einer Führung und der Verkostung werden wir uns noch ein wenig in Limassol umsehen.

3.Tag: Unser Ausflug zum Troodosgebirge, führt Sie in das bekannte Bergdorf Kakopetria. Eine einzigartige Attraktion stellen die zahlreichen im Gebirge verstreuten Klöster und Kirchen dar. Zehn dieser wunderschönen Scheunendachkirchen gehören heute zum UNESCO Weltkulturerbe, so auch die Agios Nikolaos tis Stegis – die einzige noch erhaltene Klosterkirche ihrer Art auf ganz Zypern. Die Reise geht weiter in das Winzerdorf Omodhos. Bei einer Verkostung haben wir die

Möglichkeit, die köstlichen zypriotischen Weine der Region zu probieren.

4.Tag: Mit dem Ausflug nach Nikosia bzw. Lefkosia bietet sich uns die Gelegenheit, die Hauptstadt sowie den Nordteil der Insel kennenzulernen. Im Rahmen der Stadtbesichtigung sehen Sie u.a. die Altstadt, die Johannes Kathedrale und bummeln durch die Laiki Geitonia und die bekannte Ledra Street. Nach etwas Freizeit besuchen wir die Selimiye-Moschee und den Basar sowie die Karawanserei Büyük Han.

5.Tag: Dieser Tag steht uns für individuelle Unternehmungen zur freien Verfügung.

6.Tag: Besuch des Dorfes Yieroskipou, dem sogenannten “Heiligen Garten” der Göttin Aphrodite. Hier besuchen Sie die Fünfkuppelkirche der Ayia Paraskevi. Beeindruckend ist der Besuch der römischen Villen mit ihren einzigartigen Fußbodenmosaiken. Anschließend Freizeit am Hafen von Pafos. Am Weg zurück nach Limassol besuchen Sie den legendären Felsen der Aphrodite.

7.Tag: Bei einem Rundgang durch die mittelalterliche Stadt Famagusta kommen wir unter anderem zur venezianischen Stadtmauer, zur Zitadelle Iò Kale am Hafen und zur ehemaligen gotischen Kathedrale des heiligen Nikolaus, welche heute eine Moschee ist. Später geht es nach Varoshia - auch bekannt als die Geisterstadt. Nach der Mittagspause in Famagusta gelangen wir zu den Ausgrabungen der antiken Großstadt Salamis. Am Nachmittag fahren wir, mit einem kurzen Aufenthalt in Kap Greco, in Richtung Ayia Napa. Danach geht es wieder nach Limassol, wo wir auf dem Weg dorthin einen kurzen Fotostop am Salzsee von Larnaca einlegen.

8.Tag: Vormittag Freizeit. Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



