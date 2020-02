HOTEL CYNTHIANA BEACH***

Das Ferienhotel Cynthiana Beach überzeugt durch seine gepflegte Innenausstattung und liegt in traumhafter Lage auf einem Vorsprung direkt am Meer. Eine Bushaltestelle befindet sich etwa 400 m entfernt, von dort aus gelangen Sie in regelmäßigen Abständen in das etwa 7 km entfernte Paphos. Genießen Sie den Außenpool, Liegestühle und Sonnenschirme garantieren erholsame Stunden. Die 230 Zimmer sind mit Klimaanlage Bad oder Dusche/WC, Minibar, Mietsafe, WIFI und mit Balkon ausgestattet.