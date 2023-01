Zum störrischen Esel | Korsika

Auf Korsika erwartet Sie eine einzigartige Kombination aus Sonne, Bergen und Meer: Wandern Sie in unberührter Natur, baden Sie an traumhaften Stränden, erklimmen Sie die majestätischen Berge oder besichtigen Sie die vielen kulturellen und landschaftlichen Sehenswürdigkeiten rund um die Hauptstadt Ajaccio. Auch die Städte Calvi, Bastia, Bonifacio und Porto Vecchio haben alles, was das Urlaubsherz begehrt.

FERIENDORF ZUM STÖRRISCHEN ESEL

Das Feriendorf liegt mitten in der bezaubernden Balagne, eine der attraktivsten und schönsten Regionen Korsikas. Der sieben Hektar große, schattige Naturpark der Analge befindet sich im Grünen, nur ein paar Gehminuten vom idyllischen und historischen Hafenstädtchen Calvi entfernt. Ein einladender, flach abfallender Badestrand ist in unmittelbarer Nähe. Eine herrliche Umgebung für Ihren gelungenen Wohlfühl-Urlaub.