Wien-Package inkl. Bahnanreise ab/bis Österreich

Perfekte Lage – direkt gegenüber dem Hauptbahnhof gelegen, erreichen Sie das Zentrum in nur 5 Minuten. Sie erreichen diverse Wiener Sehenswürdigkeiten wie die Wiener Hofburg oder den Prater ganz einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder Sie machen einen kurzen Spaziergang z.B.: zum nahe gelegenen Schloss Belvedere.



Alle 266 schallisolierten, modernen Zimmer und Suiten verfügen über Live N Dream Betten, Klimaanlage, gratis Highspeed-Wlan, Wasserkocher, USB Anschluss und einen XXL Flatscreen. Entspannen Sie des Weiteren im 19. Stock in der hoteleigenen Sauna und einem Dampfbad, trainieren Sie in im Fitnessbereich mit Panoramablick über Wien und gönnen sich danach ein köstliches Abendessen mit Wohzimmerambiente im Bar-Restaurant THE FLAVE of Vienna.