Wanderreise Chalkidiki

Erleben Sie Natur pur auf der nordgriechischen Halbinsel in einer nicht zu beschreibenden Farbintensität: das ideale Ziel für Wanderreisen. Auf dem Programm stehen Kassandra, Sithonia, Teile des Hinterlandes u.v.m. In bewährter Manier finden auch diese Wanderreisen mit Bärkopf in Kleingruppen statt, Abendessen in ausgewählten, landestypischen Tavernen inklusive.