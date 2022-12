USA Rundreise - Höhepunkte des Westens

1. Tag: Los Angeles

Flug von Wien via London nach Los Angeles. Nach Ankunft am Flughafen von Los Angeles nutzen Sie den unbegleiteten Shuttletransfer des Hotels zu Ihrem Tourstarthotel. Der Shuttlebus des „Holiday Inn LAX“ operiert rund um die Uhr im 20-Minuten Takt und bringt Sie in Ihr Hotel.

Unterkunft: Holiday Inn Los Angeles - LAX Airport Kat. 3

2. Tag: Los Angeles

Heute machen Sie eine Stadtrundfahrt durch Downtown, Hollywood und Beverly Hills und besuchen die legendären Strände von Los Angeles. Erleben Sie hier das quirlige Strandleben von Venice Beach und Santa Monica mit ihren Strassenkünstlern und kuriosen Geschäften. Es gibt Gelegenheit zu einem Abendausflug durch Los Angeles (optional). Unterkunft: Holiday Inn Los Angeles - LAX Airport Kat. 3

3. Tag: Los Angeles – Santa Barbara – Atascadero

Sie verabschieden sich von der „Stadt der Engel“ und reisen weiter nach Santa Barbara. Die Stadt ist bekannt für ihre spanische Architektur und die breiten, mit Palmen gesäumten Strände. Nach einer Orientierungsfahrt mit Halt bei der Mission und dem Gerichtsgebäude sowie an der Stearn’s Wharf geht die Fahrt weiter entlang der kalifornischen Zentralküste.

Unterkunft: Holiday Inn Express Atascadero, Kat. 3 Tageskilometer: ca. 332 km

4. Tag: Atascadero – Monterey/Carmel – San Francisco

Der Tag beginnt mit der Fahrt nach Monterey und Carmel. Sie erkunden das sympathische Städtchen Monterey mit seiner Fisherman’s Wharf und der „Cannery Row“. Die „Straße der Ölsardinen“ erlangte Berühmtheit nach dem Erscheinen des gleichnamigen Romans von John Steinbeck. Heute gibt es hier u.a. das sehenswerte Monterey Aquarium, das optional besucht werden kann. Nach der Mittagspause in Carmel fahren Sie weiter nach San Francisco, der vielleicht schönsten amerikanischen Stadt. Es gibt Gelegenheit zu einem Abendausflug durch San Francisco (optional).

Unterkunft: Best Western El Rancho Inn, Kat. 3 Tageskilometer: ca. 346 km

5. Tag: San Francisco

Auf einer Stadtrundfahrt durch die „Stadt an der Bucht“ erleben Sie am Vormittag die Fisherman’s Wharf, den Union Square und die Viertel Chinatown und North Beach. Danach gibt es Gelegenheit zu einer Bootsfahrt am Nachmittag (optional).

Unterkunft: Best Western El Rancho Inn, Kat. 3

6. Tag: San Francisco – Yosemite Nationalpark – Fresno

Der Tag ist der Entdeckung des Yosemite Nationalparks gewidmet. Der Park ist einer der abwechslungsreichsten und beliebtesten der USA. John Muir, der bekannte amerikanische Naturschützer und „Vater der Nationalparks“ behauptete einst, dass kein von Menschenhand geschaffener Tempel sich mit der Schönheit Yosemites vergleichen ließe. Sie erforschen das Yosemite-Tal sowie das dortige Besucherzentrum.

Unterkunft: Wyndham Garden Fresno Yosemite Airport Kat. 3 Tageskilometer: ca. 440 km

7. Tag: Fresno – Joshua Tree NP – Palm Springs

Sie durchqueren heute die Kornkammer der USA und fahren entlang des San Bernardino Gebirges in die legendäre Stadt Palm Springs. Die Übernachtung erfolgt in Palm Springs.

Unterkunft: Quality Inn Palm Springs Kat. 2, 5 Tageskilometer: ca. 586 km

8. Tag: Palm Springs – Las Vegas

Ein weiterer Nationalpark steht heute auf dem Programm: der Joshua Tree Nationalpark. Die Mormonen waren für die Namensgebung des Parks verantwortlich, da die dort vorkommenden Bäume (Joshua Trees) der Gestalt des predigenden Propheten Joshua ähnlich sind. Neben den Joshuabäumen bietet der Park eine der interessantesten geologischen Formationen, die man in den kalifornischen Wüsten findet. Anschließend setzen Sie Ihre Reise in den Bundesstaat Nevada, bekannt für die Glitzermetropole Las Vegas fort. Zahlreiche Shows und Casinos stehen Ihnen zur Gestaltung des freien Abends zur Verfügung (optional).

Unterkunft: Stratosphere Casino, Hotel & Tower Kat. 3 Tageskilometer: ca. 371 km

9. Tag: Las Vegas

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Ihr Reiseleiter ist Ihnen gern bei der Buchung optionaler Ausflüge behilflich.

Unterkunft: Stratosphere Casino, Hotel & Tower Kat. 3

10. Tag: Las Vegas – Zion Nationalpark – Bryce Canyon

Ein Tag voller Naturschönheiten erwartet Sie heute. Mit dem Zion Nationalpark, dessen einzigartige Landschaft von Wind, Zeit und der Kraft des Virgin Rivers geschaffen wurde, erleben Sie zunächst ein weiteres Naturschauspiel. Am Nachmittag besuchen Sie den Bryce Canyon. Die Natur schuff hier Gesteinsformationen in Tausenden von Jahren in diversen Formen, Farben und Größen.

Unterkunft: Bryce View Lodge Kat. 2, 5 Tageskilometer: ca. 394 km

11. Tag: Bryce Canyon – Monument Valley – Kayenta

Sie fahren weiter durch die fantastische Landschaft des amerikanischen Westens und erreichen zunächst den Lake Powell. Der See entstand nach dem Bau des Glen Canyon Damms und hat eine maximale Länge von ca. 300 km und eine maximale Breite von 40 km. Damit gehört er neben dem Lake Mead zu den zwei größten Stauseen Nordamerikas. Anschließend besuchen Sie das im Reservat der Navajo-Indianer gelegenen Monument Valley, das mit seinen majestätischen Felsen ein beliebtes Fotomotiv ist.

Unterkunft: Wetherill Inn Kat. 2, 5 Tageskilometer: ca. 468 km

12. Tag: Kayenta – Grand Canyon NP – Williams

Heute erleben Sie eines der beeindruckendsten Naturwunder unserer Erde: den Grand Canyon. Die immense Größe lässt sich am besten aus der Luft während eines Helikopterfluges (optional) ermessen.

Unterkunft: Ramada by Wyndham Williams/Grand Canyon Area Kat. 2, 5 Tageskilometer: ca. 339 km

13. Tag: Williams – Sedona – Scottsdale

Die heutige Etappe führt Sie zunächst in das Küstenstädtchen Sedona und den Oak Creek Canyon. Ihr Tagesziel ist Scottsdale.

Unterkunft: Hyatt House Tempe Kat. 2, 5 Tageskilometer: ca. 295 km

14. Tag: Phoenix – Los Angeles

Sie verlassen den Bundesstaat Arizona und überqueren den Colorado River. Via Blythe und Indio kehren Sie an die Küste nach Los Angeles zurück.

Unterkunft: Holiday Inn Los Angeles - LAX Airport Kat. 3 Tageskilometer: ca. 595 km

15. Tag: Los Angeles

Nach spannenden Tagen nehmen Sie heute Abschied vom Westen der USA und Ihren Mitreisenden. Den Flughafen erreichen Sie bequem im Hotelshuttle. Rückflug von Los Angeles via London nach Wien.

16. Tag: Wien

Ankunft in Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



