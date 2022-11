Unsere Rundreise führt Sie in den eindrucksvollsten Teil des weiten Westens der USA. Nach den fantastischen Nationalparks kommen Sie in die Glitzerwelt von Las Vegas – Welthauptstadt in Sachen Glücksspiel und Unterhaltung. Genießen Sie die wilde Schönheit der Pazifikküste auf dem Weg von San Francisco nach Los Angeles.