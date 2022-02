1. Tag: Wien – Eger

Abfahrt am Morgen von Wien. Am Nachmittag Besichtigung in Eger. Eger ist die schönste Barockstadt in Ungarn. Besichtigungen der Baudenkmäler aus der Türkenzeit, Burg, Kasematten, Basilika, Bischofsbibliothek. Das Stadtbild ist außerdem geprägt durch barocke Bauten, etwa dem Minarett aus der Zeit der osmanischen Herrschaft, der mittelalterliche Burg oder der Basilika. Anschließend Fahrt zu Ihrem 4* Hotel Korona in Eger. Das Hotel bietet eine perfekte Auswahl für Gäste mit touristischen Zwecken, Konferenzteilnehmern oder denjenigen, die Wein- und gastronomische Genüsse bevorzugen. Der 220 Jahre alte István-Keller und das Weinmuseum sind die Kuriositäten des Hotels. Hier finden Sie mehr als 500 Qualitäts- und Museale Weine aus 22 ungarischen Weingegenden an einem Ort, in natürlicher Umgebung präsentiert. Abendessen im Hotel.

2.Tag: Ausflug nach Tard & Therme Salaris

Heute unternehmen Sie am Vormittag einen Ausflug nach Tard zum Matyo Design Center, wo alte ungarische Traditionen gelebt werden. Sie lernen diese kennen und haben dort auch ein traditionelles Gulyas Essen zu Mittag. Am Nachmittag fahren Sie in die Therme Salaris, am berühmten Salzhügel. 17 äußere und innere Becken laden zur Entspannung und Erholung ein. Am Abend Rückfahrt ins Hotel und Abendessen.

3.Tag: Ausflug nach Tokaj und Debrecen

Tokaj ist die Heimat der weltberühmten Aszu-Weine. Die Spätlese von Tokaj, der „König der Weine, Wein der Könige“ machte diese Stadt zu der bekanntesten, ungarischen Siedlung. Weinprobe mit fachkundiger Führung in einem typischen Keller – dem ”Holdvölgy“ Keller. Weiterfahrt nach Debrecen, Rundgang und kleines Orgelkonzert in der Kirche. Abendessen und Nächtigung im 4* Hotel Andrassy Kuri & Spa.

4.Tag: Tarcal – Theiss See – Hortobagy Puszta

Fahrt nach dem Frühstück zum Theiss – See, dem größten künstlichen See Ungarns. Er liegt mitten in der Puszta Sie unternehmen eine Schifffahrt. Danach Fahrt in den Hortobagy Nationalpark, dem größten mitteleuropäischen Steppengebiet. Das wenig besiedelte Gebiet ermöglicht eine große biologische Vielfalt der Fauna und Flora. Sie erleben die echte ungarische Puszta mit einer Kutschenfahrt, einer Reitervorführung und einem typisch ungarischen Kesselgulasch. Nächtigung im 4* Hotel Delibab.

5. Tag Hortobagy – Pecs – Villany

Heute Fahrt in die europäischen Kulturhauptstadt 2010, nach Pecs. Die Stadt wurde von den Römern gegründet und ist für Ihre architektonischen Wahrzeichen, wie das frühchristliche Mausoleum und seine mit Fresken verzierten Grabkammern bekannt. Im Laufe der Geschichte integrierte die Stadt auch türkische und deutsche Elemente, die zur kulturellen Vielseitigkeit der Stadt beitragen. Weiterfahrt nach Villány. Fahrt in das „Höllental“, wo Sie ein kleines Picknick zu sich nehmen. Anschließend Weinverkostung und Abendessen im besten ungarischen Weinbaugebiet. Nächtigung im 4* Hotel Corso in Pecs.

6. Tag: Pecs – „Kaiserin Elisabeth Schloß“ Gödöllö – Wien

Nach dem Frühstück brechen Sie auf nach Gödöllö. Schloss Gödöllö, das „ungarische Versailles“, war das Lieblingsschloss von Kaiserin Sisi. Das östlich von Budapest liegende größte Barockschloss des Landes ist das Krönungsgeschenk der Ungarn an Franz Joseph und Elisabeth. Kaiserin Sisi verbrachte im königlichen Schloss Gödöllö sehr viel Zeit und hat die ungezwungenere, familiäre Atmosphäre genossen. Das Barockschloss zählt zu den größten der Welt und ist nach Renovierungsarbeiten größtenteils wieder in seiner ehemaligen Pracht zu bestaunen. Schlossbesichtigung und Rundgang, danach Mittagspause und anschließende Heimfahrt nach Österreich.

Programmänderungen vorbehalten!



