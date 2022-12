1. & 2.Tag: Flug von Wien über Addis Abeba nach Entebbe. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.

3.Tag: Heute besuchen Sie das Ziwa Rhino Sanctuary, wo Sie die vom Aussterben bedrohten Nashörner in ihrer natürlichen Umgebung beobachten können. Nach einem gemeinsamen Mittagessen im berühmten Masindi Hotel, geht es weiter in den Murchison Falls Nationalpark. Die mächtigsten Wasserfälle der Welt sind hier zu finden.

4.Tag: Entdecken Sie den Nationalpark und seine Tierwelt während einer Jeep Safari. Aus einer anderen Perspektive, nämlich von unten, sehen Sie die mächtigen Wasserfälle am Nachmittag bei der Bootsfahrt auf dem Nil.

5.Tag: Auf dem Weg zum Kibale Forest-Nationalpark geht es über die Serpentinenstraße in das fruchtbare Hochland von Hoima. Fort Portal präsentiert sich am Fuße der vom Nebel verhüllten Rwenzoriberge.

6.Tag: Auf einer 3- bis 4-stündigen Fußpirsch im Kibale-Nationalpark können Sie u.a. wildlebende Schimpansen, den seltenen roten Colobus und Waldelefanten entdecken. Nach dem gemeinsamen Mittagessen geht es vom Hochland weiter in die Savanne des Queen Elizabeth-Nationalparks.

7.Tag: Bei einer ausgedehnten Safari und einer 2-stündigen Bootsfahrt auf dem Kazinga Kanal, erleben Sie den besonderen Artenreichtum des Queen Elizabeth Nationalparks.

8.Tag: Auch heute machen Sie eine mehrstündige Safari durch den Park – es gibt noch so viel zu sehen! Danach fahren Sie in den Südsektor des Parks nach Ishasha, wo eine Pirschfahrt zu den einzigartigen Baumkletterlöwen am Programm steht.

9.Tag: Durch die herrliche Berglandschaften geht es in den Bwindi Nationalpark.

10.Tag: Heute erwartet Sie ein absoluter Höhepunkt dieser Reise: nach einer kurzen Einführung brechen Sie zu einem Gorilla Trekking auf (Dauer und Schwierigkeitsgrad sind schwer vorhersehbar, da die Gorillas täglich den Standort wechseln). Wenn Sie die Gorillas jedoch erstmal hautnah erlebt haben, sind die Anstrengungen des Aufstieges schnell vergessen. Nach der Rückkehr zu Ihrer Lodge haben Sie Gelegenheit zur Entspannung, bevor Sie nach Lake Bunyonyi aufbrechen.

11.Tag: Morgens unternehmen Sie eine Kanufahrt zu einer

kleinen mit Eukalyptusbäumen bewaldeten Insel auf dem Lake Bunyonyi. Im Anschluss fahren Sie weiter zum Lake Mburo-Nationalpark, dem kleinsten Savannen-Wildreservat des Landes. Bei der spannenden Pirschfahrt sichten Sie mit etwas Glück z.B. Antilopen, Zebras und Leoparden. Bootsfahrt auf dem Lake Mburo (fakultativ).

12.Tag: Sie nehmen an einer Wanderung durch den Nationalpark teil und erleben die einzigartige Natur hautnah. Anschließend geht es zurück nach Entebbe für Ihren Rückflug über Addis Abeba nach Wien.

13.Tag: Ankunft in Wien.



BADEVERLÄNGERUNG (Wunschleistung zubuchbar)

12.Tag: Lake Mburo-Nationalpark – Entebbe – Sansibar (F/A)

Am Morgen unternehmen Sie mit einem Ranger noch eine Safari zu Fuß, bevor Sie ein spätes Frühstück genießen. Anschließend fahren Sie nach Entebbe zum Airport. Sie fliegen am Nachmittag weiter nach Sansibar. Nach der Landung erfolgt der Transfer zum Hotel.

12.–17.Tag: Genießen Sie den herrlich weißen Strand, das türkisblaue Wasser, die kulinarischen Köstlichkeiten sowie die Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten.

17.Tag: Zeitgerechter Transfer zum Airport für Ihren Flug am Nachmittag zunächst nach Addis Abeba, wo Sie abends landen.

18.Tag: Weiterflug in der Nacht nach Wien, wo Sie am frühen Morgen ankommen.

Programmänderungen vorbehalten!



