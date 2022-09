Türkische Riviera und Pamukkale

1.Tag: Wien - Antalya

Flug ab/bis Wien nach Antalya. Empfang durch die örtliche Reiseleitung und Transfer zu Ihrem Hotel. Übernachtung im Raum Side oder Belek/Bogazkent.

2.Tag: Begrüßungstreff & Orientierungsfahrt

Nach dem Frühstück werden Sie von unserer örtlichen Reiseleitung begrüßt und über den gesamten Ablauf der Reise informiert. Anschließend haben Sie die Gelegenheit an einer Orientierungsfahrt teilzunehmen. Während der Orientierungsfahrt werden Sie über die Region und über das Land Informationen sammeln. Abendessen und Übernachtung im selben Hotel.

3.Tag: zur freien Verfügung oder fakultativer Ausflug

Erholen Sie sich in ihrem 5 Sterne Hotel oder nehmen Sie an dem Bootsausflug „Manavgat Flussfahrt“ teil. An der Mündung angekommen ankern Sie dann am Festland, hier haben Sie die Gelegenheit an einen Spaziergang auf den feinsandigen endlosen Stränden von Manavgat zu machen. Die Manavgat Moschee am Fluss ist auch ein weiterer Besichtigungspunkt. Genießen Sie das Mittagessen an Board. Abendessen - Übernachtung im Hotel.

4.Tag: Antalya - Pamukkale

Nach dem Besuch in einer der großen Schmuck Zentren in Antalya, geht der heutige Ausflug weiter zu der Thermal Ortschaft nach Pamukkale. Nach dem Verlassen der Riviera überqueren Sie das Taurusgebirge mit seiner unvergesslichen Landschaft und erreichen somit auch die Anatolische Hochebene. Sie fahren vorbei an urigen Dörfern nach Pamukkale, den Kalksinterterrassen, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Abendessen und Übernachtung in einem guten Thermalhotel bei Pamukkale.

5.Tag: zur freien Verfügung oder fakultativer Ausflug

Erholen Sie sich in ihrem Thermal Hotel bei Pamukkale oder nehmen Sie an dem Ausflug zu den Kalksinterterrassen der antiken Stadt Hierapolis teil. Abendessen und Übernachtung im selben Hotel.

6.Tag: Pamukkale - Antalya

Heute geht es zurück nach Antalya. Besichtigung einer Teppichknüpferei, wo Ihnen die Knüpfkunst von Wolle bis zum Fertigprodukt mit verschiedenen sozialen Aspekten erläutert wird. Abendessen und Übernachtung im Raum Antalya.

7.Tag: Freizeit oder Antalya Stadtbesichtigung

Aufgrund des beliebten Hafens, der urig verwinkelten Altstadt und des mediterranen Klimas, zählt Antalya zu den schönsten Städten der Türkei. Das Rauschen der tosenden Wasserfälle und die tolle Aussicht werden Sie begeistern. Im Laufe des Tages besteht Shoppingmöglichkeit für Leder und Textilwaren. Abendessen und Übernachtung in der Region Antalya.

8.Tag: Antalya - Wien

Transfer von Ihrem Hotel zum Flughafen Antalya und Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!

Die letzten 2 Übernachtungen können Saisonbedingt in einer anderen Region stattfinden



