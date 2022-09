1.& 2.Tag: Flug von Wien nach Bangkok. Ankunft in Bangkok und Transfer in Ihr Hotel, Freizeit.

3.Tag: Der heutige Tag steht zu Ihrer freien Verfügung.

4.Tag: Fahrt nach Ayutthaya, der ehemaligen Hauptstadt Thailands. Dort besichtigen Sie die Tempel Wat Pananchueng und den Wat Yai Chaimongkhol. Im Anschluss Weiterfahrt nach Phitsanulok. Unterwegs essen Sie in einem lokalen Restaurant zu Mittag und es folgen weitere kurze Stopps. Nachmittags check in im Hotel.

5.Tag: Heute besichtigen Sie in Phitsanulok den Tempel Wat Phra Sri Rattana Mahathat mit Thailands schönster Buddha-Statue „Phra Buddha Jinaraj“. Weiter führt Sie die Reise nach Sukhothai. Bei einer Tram-Tour durch den Sukhothai Historical Park sehen Sie imposante Ruinen, Tempel und Statuen. Auf der Weiterfahrt nach Chiang Rai genießen Sie die eindrucksvolle Landschaft, essen in einem lokalen Restaurant zu

Mittag und halten unter anderem an einer Reis- oder Ananasplantage.

6.Tag: Fahrt ins Grenzgebiet von Thailand, Myanmar und Laos, welches auch als „Goldenes Dreieck“ bekannt ist. Die Besonderheit, die diese Gegend ausmacht, ist das durch den Mekong-Fluss geprägte, einmalige Landschaftsbild. Sie besichtigen in Chiang Saen einen eindrucksvollen Tempel und das Opium-Museum. Freuen Sie sich im Anschluss auf eine Longtail-Bootsfahrt zur anderen Seite des Mekongs nach Laos. Dort besuchen Sie ein kleines Dorf sowie einen Aussichtspunkt mit herrlichem Blick auf das Dreiländereck. In Mae Sai, der Grenzstadt zu Myanmar, bummeln Sie über den bunten Markt. Es folgt die Fahrt zurück in Ihr

Hotel in Chiang Rai.

7.Tag: Nun geht es durch die üppig bewachsene Berglandschaft in Richtung Tha Ton. Auf dem Weg besuchen Sie die beiden Stämme der Yao und Akha sowie das Bergdorf Mae Salong. In Tha Ton angekommen, genießen Sie Ihr Mittagessen bei tollem Ausblick auf den Kok-Fluss. Nach kurzen Stopps an einem pittoresken Markt und den Chiang Dao Höhlen kommen Sie nun nach Chiang Mai, liebevoll auch „Rose des Nordens“ genannt. Bevor Sie in Ihr Hotel gebracht werden, besichtigen Sie den auf 1.056 m gelegenen Doi Suthep Tempel mit spektakulärer Aussicht auf die Stadt.

8.Tag: Heute steht eine Sightseeing-Tour durch Chiang Mai an. Sie besuchen eine Orchideenfarm, die schönsten Tempel der Stadt sowie einige Handwerksstätten z.B. für Seide und Edelsteine. Mittagessen

in einem lokalen Restaurant. Am Abend sollten Sie sich die lebendige Atmosphäre des Nachtmarktes von Chiang Mai nicht entgehen lassen. Stürzen Sie sich auf eigene Faust ins Getümmel.

9.Tag: Heute geht es per Inlandsflug nach Phuket und weiter zu Ihrem Badehotel Patong Lodge. Eingebettet in eine perfekte Lage, ist das Hotel nur wenige Minuten zu Fuß vom Strand entfernt sowie unweit von Patongs

Nachtleben, Einkaufs- und Restaurantzentren.

9.-16.Tag: Zeitgerechter Transfer zum Flughafen und Rückflug von Phuket nach Wien.

17.Tag: Ankunft in Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



"VerpflegungsText": "Tägliches Frühstück und zusätzliche Mahlzeiten lt. Reiseverlauf"

}}