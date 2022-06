Thailändische Paradiese

Das pulsierende Bangkok mit seinen Shopping- und Unterhaltungsmöglichkeiten wäre allein eine Reise wert. Doch da sind auch noch die tropischen und unterschiedlichen Badeziele, jedes auf seine Art ein Stück Paradies. Sie beginnen mit der Hauptstadt von Thailand, die als Weltmetropole mit einem ganz besonderen Flair glänzt. Um sich einen ersten Eindruck des Großstadt-Dschungels zu verschaffen, ist eine kleine Bootsfahrt über den mächtigen Fluss Chao Phraya eine gute Idee. Um die 400 Tempel verteilen sich mit ihren prachtvollen Anlagen über die Stadt und können auch besichtigt werden!

Das kleine Tropenparadies Koh Yao, das sich vor allem durch seine Ursprünglichkeit auszeichnet, ist nach wie vor ein absoluter Geheimtipp und liegt auf halber Strecke zwischen Phuket und Krabi. Idyllische Buchten und endlos weiße Sandstrände mit spektakulären Aussichten laden zum Entspannen ein. Perfekte Erholung finden Sie bei einer Vielzahl an unvergesslichen Eindrücken in luxuriösem Ambiente des Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa. Außergewöhnliche, tropische Naturschauspiele, lange, von Palmen gesäumte Sandstrände und eine gemütliche Atmosphäre abseits von Hektik - das finden Sie in Khao Lak, nur eine Autostunde von Phuket entfernt. Die dschungelbedeckten Berge dominieren die Landschaft und wollen erforscht werden. So sind die Nationalparks von Khao Lak und Khao Sok auf jeden Fall einen Besuch wert. Auch die Tropfsteinhöhlen und einige bezaubernde Wasserfälle in der Umgebung werden jeden Naturfreund begeistern. Übrigens: Eine Dschungelsafari auf dem Rücken eines Elefanten oder eine Kanufahrt entlang von üppiger Vegetation sind unvergessliche Eindrücke!