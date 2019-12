Teneriffa - Sonderreise inkl. Tagesausflug

Ausstattung: Diese Hotelanlage ist wie ein eigenes Urlaubsresort und bietet Ihnen ein abwechslungsreiches Freizeitangebot mit verschiedenen Aktivitäten, abendlichem Unterhaltungsprogramm mit Live-Musik für Kinder und Erwachsene. Es erwartet Sie die perfekte Mischung für einen gelungenen Familienurlaub. Da ist für jeden etwas dabei!

Zimmer: Das Meliá Jardines del Teide in Costa Adeje verfügt über insgesamt 300 Zimmer – geräumige, funktionelle und behagliche Zimmer mit Terrasse oder Balkon - genießen Sie den besten Ausblick im Süden Teneriffas. Die zwei Twin-Betten sind mit herrlich bequemen, speziell für Meliá entwickelten DREAMAX-Matratzen ausgestattet, und mit Stoffen erstklassiger Qualität bezogen. Alle Zimmer verfügen über ein 32 Zoll LED-Fernsehgerät, Klimaanlage mit individueller Temperaturregelung, WLAN, Safe, Minibar sowie ein großes Badezimmer mit einem Meliá Pflegeprodukte und 1800-Watt-Haartrockner.

Verpflegung: Halbpension (Frühstück & Abendessen in Buffetform)

oder All Inclusive mit Frühstück, Mittag- & Abendessen in Buffetform, Snacks und Eis von 12:00-16:30 Uhr + ausgewählte lokale alkoholische Getränke von 10:30 bis 23:00 Uhr + ausgewählte lokale nichtalkoholische Getränke von 10:30 bis 23:00 Uhr + ausgewählte internationale alkoholische Getränke von 10:30 bis 23:00 Uhr + Getränke laut der All Inclusive-Karte von 10:30 bis 23:00 Uhr