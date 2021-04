Shalom – Freuen Sie sich auf Tel Aviv, die Stadt, die niemals schläft. Genießen Sie die Zeit am herrlichen Mittelmeerstrand und nutzen Sie die hervorragende Lage Ihres Hotels für zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten.

Am See Genezareth werden Sie die heiligen Stätte wie etwa Tabgha und Kapernaum besuchen. In Jerusalem genießen Sie vom Ölberg aus den phantastischen Blick über die Stadt. Der Felsendom und die Al Akzah-Moschee sind Höhepunkte bei Ihrem Ausflug nach Jerusalem.

Weitere Highlights sind:

eine Bootsfahrt über den See Genezareth

Nazareth mit dem Besuch der Verkündigungskirche

Altstadt Jerusalems mit Grabeskirche, Via Dolorosa,

Klagemauer und arabischer Bazar

Zionsberg und Ort des letzten Abendmahls

Verbinden Sie Kultur- und Strandurlaub in diesem einmaligen Land und erleben Sie Israel pur!