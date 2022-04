Technikreise Deutschland

1.Tag:

Flug von Wien nach Hamburg. Im Anschluss geht es weiter nach Bremerhaven, ein Besuch des historischen Fischtrawlers Gera darf dabei natürlich nicht fehlen.

2.Tag:

Heute erleben Sie in Bremen hautnah was die Fahrzeuge von Mercedes Benz so einzigartig macht und wie diese entstehen. Am Nachmittag folgt ein weiteres Highlight der Reise, das Raumfahrtzentrum von Airbus in Bremen.

3.Tag:

In Papenburg ist die Meyer Werft beheimatet, Geburtsstätte der bekanntesten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Bei einer Führung erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Welt des Schiffsbaus. Anschließend fahren Sie die Ems entlang und erreichen das eindrucksvolle Emssperrwerk bei Gandersum. Bei einer Führung sehen Sie die Funktionsweise dieses Küstenschutzes.

4.Tag:

Bevor es heute wieder zurück geht besuchen Sie noch das Technikmuseum U-Boot Wilhelm Bauer. Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



